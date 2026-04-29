Очакват над 11 000 участници в софийския маратон

Остават само два дни до края на ранната регистрация за Wizz Air Sofia Marathon 2026, който тази година ще се проведе на 10 и 11 октомври. Всички желаещи да се включат в едно от най-големите спортни събития в страната могат да се възползват от преференциалните условия за записване до 30 април включително на официалния уебсайт на маратона, съобщиха организаторите.

И тази година интересът към маратона е изключително висок, като организаторите очакват над 11 000 участници от България и чужбина. Събитието продължава да затвърждава позицията си като най-мащабния градски маратон у нас и най-голямото спортно събитие на София, привличайки както професионални атлети, така и хиляди любители на бягането от цял свят.

Участниците могат да избират между няколко дистанции, като за всяка от тях са предвидени конкретни стартови квоти:

● ASICS Маратон – 42.195 km: квота от 1 500 участници

● Address Run (Полумаратон) – 21.1 km: квота от 3 000 участници

● Garmin Run - 10.550 km: квота от 4 000 участници

● 5 km FIB Mass Run: квота от 2 000 участници

● Щафета 2x21 km: квота от 300 двойки (общо 600 човека).

За първи път тази година участниците в Wizz Air Sofia Marathon могат да следят в реално време оставащите свободни места за всяка дистанция. Информацията е достъпна директно на страницата за регистрация в сайта на събитието и се обновява динамично. Целта е да бъдат улеснени всички желаещи да се включат с ясна информация за наличните квоти и възможност да планират участието си навреме. При изчерпване на определена дистанция регистрацията за нея ще бъде автоматично преустановена.

Организаторите напомнят, че с наближаването на крайния срок свободните места в някои дистанции намаляват бързо, а след 30 април регистрационните такси преминават в следващ ценови етап.

„Интересът тази година закономерно е още по-голям и очакваме истински празник на спорта в центъра на София. Призоваваме всички желаещи да не отлагат регистрацията си за последния момент и да се възползват от ранните условия до края на април", коментират организаторите.

Wizz Air Sofia Marathon традиционно събира хиляди бегачи, семейства, приятели и спортни ентусиасти, превръщайки столицата в сцена на едно от най-вдъхновяващите спортни преживявания през годината.