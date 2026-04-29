Вратарят на "Пари Сен Жермен" се маха през лятото

Вратарят на "Пари Сен Жермен" Лукас Шевалие може да напусне клуба през летния трансферен прозорец, твърди журналистът Николо Шира в социалните мрежи. Младият страж дойде на "Парк де пренс" миналото лято от "Лил" срещу сериозната трансферна сума от 40 млн. евро.

Този сезон 24-годишният Лукас Шевалие има 17 участия във френската Лига 1. Пазил е и шест пъти в Шампионската лига и един път за купата на Франция. Последното участие на Шевалие беше в 19-ия кръг на френското първенство срещу "Оксер" (1:0) на 23 януари, след което бе сменен от титулярния състав от руския вратар Матвей Сафонов.