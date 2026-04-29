Трайчо Трайков: Компенсациите за скъп ток за фирми...

"Байерн" допусна пет гола в европейските турнири за първи път от 1995 г.

884
Мануел Нойер Снимка: instagram.com/manuelneuer/

В луд мач в Париж "Байерн" загуби с 4:5 от "Пари Сен Жермен" първия полуфинал на Шампионската лига. Това е първият път, в който мюнхенският гранд допуска пет гола в европейски турнири от април 1995 г.

Последният път, когато това се случи, беше през сезон 1994/1995 в гостуване в Амстердам на "Аякс" в полуфинала на Шампионската лига - 2:5.

Вратарят на баварците Мануел Нойер пък не успя да спаси нито удар в очертанията на вратата си на мача във вторник в Париж.

Освен това струва да се отбелеи, че "Пари Сен Жермен" е отбелязал поне пет гола в четири мача от Шампионската лига през този сезон, повече от всеки друг клуб в турнира.

