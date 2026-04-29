Тибо Куртоа може да пази срещу "Барселона"

Очаква се титулярният вратар на "Реал" Тибо Куртоа да се възстанови от контузията в бедрото за дербито с "Барселона" на 10 май, съобщава Marca.

Белгиецът ще бъде готов за този мач, ако не възникнат непредвидени усложнения. Вратарят скоро ще се завърне към нормални тренировки с отбора.

Куртоа се контузи на 17 март във втория мач от осминафиналите на Шампионската лига срещу Манчестър Сити (2:1, 3:0 в първия мач) и оттогава не е играл.

33-годишният вратар е пазил в 41 мача този сезон, в които е допуснал 39 гола. Той има и 15 чисти мрежи.

Според информация на Transfermarkt, пазарната му стойност е 18 милиона евро.