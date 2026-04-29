ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
"Ливърпул" вижда португалски вратар като заместник на Алисон

Вратарят на "Порто" Диого Коща. Снимка: сайт на "Порто"

"Ливърпул" включи вратаря на Португалия и "Порто" Диого Коща сред списъка си с кандидати в случай на евентуално напускане на Алисон Бекер това лято, съобщава TEAMtalk.

Мърсисайдци са засилили интереса си към 26-годишния вратар, след като вече не са очаровани от представянето на резервния вратар Георги Мамардашвили през този сезон. Подчертава се, че Коща не е единственият кандидат, когото "Ливърпул" е набелязал.

Коща е изиграл 47 мача във всички състезания този сезон, като е запазил 24 чисти мрежи. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 40 милиона евро.

Вратарят на "Порто" Диого Коща. Снимка: сайт на "Порто"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

