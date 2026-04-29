На световното футболистите, които прикриват устата си ще получават червен картон

ФИФА одобри ново правило, според което играчите, които покриват устата си по време на конфронтация със съперник, ще бъдат изгонвани с директен червен картон по време на световното първенство през лятото.

Предложението дойде след случая от мача между "Реал" и "Бенфика" в Шампионската лига, когато нападателят на тима от Мадрид Винисиус Жуниор обвини противниковия играч Джанлука Престиани в расизъм, след като халфът на "орлите" покри устата си по време на разговор помежду им. Винисиус реагира рязко и веднага информира съдията, а в продължение на 10 минути играта беше спряна.

Всеки подобен инцидент на Мондиала в Северна Америка ще доведе до директен червен картон, след като правилата бяха затегнати с единодушно решение на среща на Международния борд на футболните асоциации (IFAB) във Ванкувър.

В петък УЕФА обяви, че Джанлука Престиани ще бъде наказан за шест мача заради инцидента, описан като дискриминационно поведение с хомофобски характер, като три от мачовете са условно отложени за срок от две години, а един вече е изтърпян.

Футболистите, които напуснат терена в знак на протест към решение на съдийски решения, както и членове на щабовете на отборите, които съветват играчите да правят така, могат да бъдат изгонени директно по време на световното първенство - решение, което също беше взето от IFAB след предложение на ФИФА.

Тази промяна се въвежда след хаотичните сцени от финала за Купата на африканските нации през януари, в който целият отбор на Сенегал напусна игрището и забави срещата със 17 минути. Впоследствие „лъвовете от Теранга" спечелиха трофея, но Африканската футболна конфедерация отне титлата им преди месец и я връчи на Мароко.