Трайчо Трайков: Компенсациите за скъп ток за фирми...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Шампионът "Марица" сменя турчин с италианец за треньор

Ахметджан Ершимшек Снимка: "Марица"

Женският волейболен шампион на България "Марица" (Пловдив) и старши треньорът Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона, съобщиха от клуба. След успешен съвместен период двете страни поемат по нови пътища в своето развитие.

Турският специалист бе начело на "жълто-сините" в последните два сезона, в които спечели две поредни титли и два пъти триумфира с купата на България.

Ершимшек ще остане в историята на "Марица" и като първият наставник, извел пловдивчанки до излизане от групите на Шампионската лига. През миналия сезон под негово ръководство "жълто-сините" завършиха на трето място в своята група в най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир и така стигнаха до четвъртфинал в надпреварата за купата на CEV.

"ВК "Марица" (Пловдив) благодари на Ахметджан Ершимшек за всеотдайната му работа и му пожелава много бъдещи успехи", написаха от клуба.

Според информации в града под тепетата заместникът му ще е италианец.

Ахметджан Ершимшек Снимка: "Марица"

