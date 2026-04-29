Вдигнаха с 15% наградния фонд на световното

ФИФА ще увеличи наградния фонд за отборите на световното първенство с 15% до близо 900 милиона долара, съобщават от централата.

Решението бе взето по време на заседание на съвета на ФИФА във Ванкувър. Така 48-те федерации, чиито отбори ще играят на шампионата в САЩ, Канада и Мексико, ще си разделят общо 871 милиона долара. Те ще получат предварителни плащания за подготовка в размер на 2,5 милиона долара, а сумата за класиране нарасна от 9 милиона на 10 милиона.

"ФИФА се намира в най-добрата си позиция от финансова гледна точка и може да си позволи да помогне на всички федерации по безпрецедентен начин. Ресурсите трябва да бъдат инвестирани обратно във футбола", пишат от централата.