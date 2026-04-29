Григор Димитров играе в Екс-ан Прованс, гледайте по българска тв

Григор Димитров ще изиграе първия си мач на турнир от категорията "Чалънджър" от 14 години.
Най-добрият български тенисист среща преминалия квалификациите испанец Пол Мартин Тифон в Екс-ан-Прованс (Фр). Двубоят се излъчва пряко по MAX sport 1.
Григор Димитров ще изиграе първия си мач на турнир от категорията "Чалънджър" от 14 години.
Най-добрият български тенисист среща преминалия квалификациите испанец Пол Мартин Тифон в Екс-ан-Прованс (Фр). Двубоят се излъчва пряко по MAX sport 1.
