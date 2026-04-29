Григор Димитров отпадна на старта и във Франция, загуби от №312 в света

Серията от загуби на Григор Димитров продължава.

Бившият №3 в света отпадна на старта и на турнира "Чалънджър" в Екс-ан-Прованс (Фр). На преминалия квалификациите Пол Мартин Тифон му трябваше съвсем малко, за да заиграе уверено и спечели 6:3, 6:4.

За Димитров това бе първи мач в турнир от тази категория от 2012 г., когато участва в Прага и във втория кръг отстъпи на Аляж Бедене (Слвн).

Тъй като не защити много точки от миналия сезон, Григор изпадна до №168 в актуалната световна ранглиста. От началото на сезона той има само две победи, а поредните му загуби станаха 5. Следващото му участие трябва да е в квалификациите на "Мастърс 1000" в Рим.

"Невероятно е да победя тенисист, на когото винаги съм се възхищавал. Щом съм спечелил, значи съм играл добре", коментира Тифон.