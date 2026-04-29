Капитанът на "Локо" (Пд) Парвиз Умарбаев официално стана българин

Футболистът на "Локомотив" (Пловдив) Парвиз Умарбаев официално придоби българско гражданство. Това стана с указ на президента на Република България, издаден по реда на Закона за българското гражданство, съобщиха от клуба във фейсбук.

Парвизджон Абдулейевич Умарбаев, както е цялото му име, е в България от 2016 година и е капитан на отбора.

Освен при "черно-челите" той е играл и за ЦСКА 1948, национал е на Таджикистан, като за отбора на родината си има 61 мача и 10 гола.

"За този дълъг период той се превърна в един от най-емблематичните играчи в историята на нашия клуб!

От "Локомотив" (Пловдив) поздравяваме Парвиз и му желаем здраве, щастие и още много успехи с "черно-белия" екип. Убедени сме, че той ще продължи да допринася със своя професионализъм и отдаденост за развитието и успехите на отбора", се казва в съобщението на клуба.