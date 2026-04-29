Иран ще се състезава под друго име на световното в Америка

Иранският национален отбор по футбол ще участва в предстоящото световно първенство на ФИФА под името „Минаб 168", след решение на властите. Това предаде иранската агенция ИРНА.

Решението бе обявено по време на заседание на Иранския културен комитет по въпросите на световното първенство, председателствано от заместник-министъра на културата и спорта Хасан Хани.

Срещата беше съсредоточена върху популяризирането на иранската култура, история и национална идентичност пред международната общност.

САЩ и Израел започнаха агресивна война срещу Иран на 28 февруари, при която бяха убити 168 ученички при атака срещу училището „Шаджарех Тайебех" в Минаб в първия ден на войната.

Хасан Хани заяви, че националният отбор ще участва в турнира под името „Минаб 168", като подчерта неговото символично значение.

„Неизмерима е скръбта за учениците в училището в Минаб и със сигурност на спортната арена трябва да пазим жив спомена за мъченически загиналите от Минаб и за престъплението на ционисткия режим и Америка", каза той.

Той определи футбола като средство за поддържане на жизнеността на обществото и отбеляза, че хората и властите подкрепят националния отбор.

„За да може този отбор да защитава свещения флаг на Ислямска република Иран на футболното игрище, в продължение на победите на Иран на бойното поле и в преговорите", добави той.

Хасан Хани също така описа световното първенство като „безпрецедентна възможност" и подчерта необходимостта от използване на неговия силен пропаганден потенциал и осигуряване на силно присъствие.