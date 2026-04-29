Валидираха специална пощенска марка в чест на легендата Динко Дерменджиев

В Пловдив бе валидирана специална пощенска марка, посветена на легендарния футболист на "Ботев" (Пловдив) Динко Дерменджиев – Чико. Събитието се състоя във фен магазина на "жълто-черните" на стадион „Христо Ботев".

Емоционална реч изнесе съпругата на великия футболист. Г-жа Дерменджиева сподели удовлетворението си от жеста на уважение към Динко Дерменджиев и разказа за любовта на пловдивската публика към Чико.

Финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов обяви пред множеството гости, че за хората в клуба е задължение да пазят паметта на легендарните футболисти, както и на тези, които все още са сред нас.

Петър Петров от Сдружение "ПФК Ботев" определи създаването на пощенска марка с лика на великия футболист като действие, което го утвърждава като легенда на град Пловдив.

Пощенската марка може да бъде закупена от Централната поща в Пловдив и е с номинална стойност 50 евроцента.