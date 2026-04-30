“Левски” маха трима след края на сезона

“Левски” със сигурност ще се раздели с трима играчи веднага след края на сезона. Става дума за нападателя Марко Дуганджич, Рилдо и Карлос Охене.

Хърватският таран бе взет на пожар, след като Мустафа Сангаре се контузи преди повече от месец и се наложи да се оперира. Балканецът обаче така и не успява да впечатли Хулио Веласкес и той почти не получава шанс за изяви. Договорът на Дуганджич е до края на сезона и със сигурност няма да бъде продължен.

Що се отнася до Рилдо, ситуацията е същата. Бразилецът дойде през лятото, като се очакваше да е човекът, който да направи разликата с останалите тимове. Уви, обаче офанзивният футболист така и не може да покаже нищо от това, за което бе взет. Рилдо пристигна под наем на “Герена”, като в договора му има клауза за удължаване на престоя му при “сините”. Бъдещият шампион на България обаче няма да се възползва от тази опция и ще върне Рилдо на португалския “Санта Клара”, който държи правата му.

Карлос Охене също влиза в графата от играчи, чийто договор изтича през лятото и няма да бъде подновен. Ганаецът получава доста повече шанс от колегите си Дуганджич и Рилдо, но на “Герена” са решили, че няма да се разчита повече на него.

В същото време треньорът на “сините” Хулио Веласкес не планира да направи кой знае какви промени за евентуалния шампионски мач в събота срещу ЦСКА 1948 спрямо успеха миналия уикенд над вечния враг ЦСКА с 3:1.

При успех на “Герена” над “червените” от Бистрица “Левски” ще узакони 27-ата си титла у нас, която ще дойде след 17-годишно прекъсване. А това логично доведе до еуфория сред феновете, които изкупиха всички билети като топъл хляб.

Всички използвани играчи от испанския предводител на столичани са налични за срещата, включително и възстановеният Мустафа Сангаре. Таранът обаче едва ли ще бъде използван, а по-скоро ще е само в групата. Веласкес никога досега не е рискувал със здравето на играч. И едва ли ще изневери на стила си.

