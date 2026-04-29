Катя Бейчева се прибра в Асеновград с 4 медала от европейското по таекуондо на о. Крит

Страхотна е, гордеят се съгражданите й, а децата, които ходят при нея на тренировки, я боготворят

Тя е гордост не само за родния Асеновград, но и за цяла България. Децата, които тренира, я боготворят и ходят с удоволствие при нея.

С тези думи съграждани на Катерина Бейчева приветстват представянето й на Европейското първенство по таекуондо, което се проведе в Ираклион на остров Крит преди дни. Там тя спечели два златни медала (спаринг жени до 77 кг и силов тест за жени), сребърен и бронзов.

И зае следните позиции в класацията.

1-во място индивидуален спаринг

1-во място индивидуален тест на мощност

2-ро място отборен спаринг

3-то място отборно специална техника

3-то място отборен тест за сила

MVP възрастни жени

Впечатляващата й серия от отличия й донесе и заслуженото признание - MVP (Most Valuable Player - най-ценен играч при жените на Европейското първенство).

Зад успехите на Катерина стоят години на упорит труд, дисциплина, постоянство и силна вяра, казват хората, които я познават.

"Катя Бейчева е страхотна. Израснала ми е пред очите", не пести суперлативи и кметът на Пловдив Костадин Димитров, вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо. Той е категоричен, че традиционно Асеновград готви силни таекуондисти, които носят много медали.