ЦСКА удържа 0:0 с "Лудогорец" с помощта на Насар, на финал за купата е (Снимки)

ЦСКА направи първа крачка към евротурнирите, като се класира на финала за купата. Снимки Георги Палейков

ЦСКА направи първа крачка към евротурнирите, като се класира на финала за купата. Така на 20 май "червените" ще срещат пловдивския "Локомотив", който има протоколен реванш с "Арда".

В София ЦСКА в здрав тактически сблъсък удържа 0:0 срещу доскорошния хегемон в родния футбол "Лудогорец" и след победата си с 2:1 в Разград се класира за решителния мач за трофея.

Карлос Насар помогна на ЦСКА да стигне финал за купата.
Карлос Насар помогна на ЦСКА да стигне финал за купата.

"Червените" почти не застрашиха вратата на съперника. Същото се отнася и до гостите, но все пак те имаха две уникални възможности, едната отразена от Фьодор Лапоухов, а другата - от Факундо Родригес.

Преди двубоя ЦСКА награди известния си привърженик Карлос Насар за четвъртата му европейска титла.

ЦСКА направи първа крачка към евротурнирите, като се класира на финала за купата. Снимки Георги Палейков
Карлос Насар помогна на ЦСКА да стигне финал за купата.
ЦСКА направи първа крачка към евротурнирите, като се класира на финала за купата. Снимки Георги Палейков
Карлос Насар помогна на ЦСКА да стигне финал за купата.
ЦСКА направи първа крачка към евротурнирите, като се класира на финала за купата. Снимки Георги Палейков
Карлос Насар помогна на ЦСКА да стигне финал за купата.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

