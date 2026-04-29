ЦСКА удържа 0:0 с "Лудогорец" с помощта на Насар, на финал за купата е (Снимки)

ЦСКА направи първа крачка към евротурнирите, като се класира на финала за купата. Така на 20 май "червените" ще срещат пловдивския "Локомотив", който има протоколен реванш с "Арда".
В София ЦСКА в здрав тактически сблъсък удържа 0:0 срещу доскорошния хегемон в родния футбол "Лудогорец" и след победата си с 2:1 в Разград се класира за решителния мач за трофея.
"Червените" почти не застрашиха вратата на съперника. Същото се отнася и до гостите, но все пак те имаха две уникални възможности, едната отразена от Фьодор Лапоухов, а другата - от Факундо Родригес.
Преди двубоя ЦСКА награди известния си привърженик Карлос Насар за четвъртата му европейска титла.