ЦСКА удържа 0:0 с "Лудогорец" с помощта на Насар, на финал за купата е (Снимки)

ЦСКА направи първа крачка към евротурнирите, като се класира на финала за купата. Така на 20 май "червените" ще срещат пловдивския "Локомотив", който има протоколен реванш с "Арда".

В София ЦСКА в здрав тактически сблъсък удържа 0:0 срещу доскорошния хегемон в родния футбол "Лудогорец" и след победата си с 2:1 в Разград се класира за решителния мач за трофея. Карлос Насар помогна на ЦСКА да стигне финал за купата.

"Червените" почти не застрашиха вратата на съперника. Същото се отнася и до гостите, но все пак те имаха две уникални възможности, едната отразена от Фьодор Лапоухов, а другата - от Факундо Родригес.

Преди двубоя ЦСКА награди известния си привърженик Карлос Насар за четвъртата му европейска титла.