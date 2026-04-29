Големият мач за юбилея на "Локомотив" (Пд) под въпрос – стадионът разкопан

Изграждането на централната трибуна се бави, а благоустройството на прилежащите площи е зациклило, негодуват привърженици

Закъснението се дължи на липса на съдействие от проектантите, твърди зам.–кмет

Купчини строителни отпадъци, кални петна, дървени плоскости, разпръснати материали. Дълбоки изкопи и неравности.

Така изглежда стадион "Локомотив" в навечерието на едно от най-значимите събития за клуба - 100-годишния му юбилей. "Черно-белите" фенове и организаторите на събитието са притеснени, тъй като заради забавянето на ремонта не могат да обявят точна дата за кулминацията на тържеството, която предвижда грандиозен мач със световни футболни знаменитости.

Сред най-сериозните проблеми са изграждането на централната трибуна и строителните дейностите по вертикалната планировка. Работата изостава от предварителния график, което допълнително засилва напрежението сред привържениците.

По думите им родителите на децата, които тренират всеки ден там, също са недоволни от продължаващия толкова дълго време ремонт.

От Община Пловдив в началото на февруари т.г. заявиха, че ремонтът напредва. Към онзи момент беше излята четвъртата бетонна плоча на централната трибуна. По проект съоръжението ще включва зали за медиите, телевизионни студиа и обслужващи помещения.

"Стадионът е строителна площадка към момента и на много места е разкопано. Приоритет е до септември да бъде изградена вертикалната планировка пред трибуните "Бесика" и "Южна", а централната да бъде въведена в експлоатация в етап, необходим за събитието. Срокът трябва да се спази", заяви пред "24 часа" зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов.

По думите му забавянето се дължи основно на липсата на съдействие от страна на проектантите. Той допълни, че седалките за централната трибуна вече са поръчани, а изграждането на козирката трябва да приключи до юни.