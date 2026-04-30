Очаквано скучен втори първи полуфинал в Шампионската лига - "Атлетико" - "Арсенал" 1:1

На фона на ПСЖ - "Байерн" 5:4 очаквано вторият първи полуфинал от Шампионската лига "Атлетико" - "Арсенал" беше скучен.

Двубоят в Мадрид завърши 1:1. Реваншът в Лондон е на 5 май. Там "Арсенал" разгроми испанския тим с 4:0 в основната фаза на най-авторитетния европейски клубен турнир.

Гол от игра тази вечер не влезе.

Гостите от Англия откриха от дузпа чрез Виктор Гьокереш (44).

Хулиан Алварес изравни също от бялата точка в 56-ата мин.

10 мин по-късно Антоан Гризман удари греда за "Атлетико".

В 81-ата мин ВАР отмени дузпа за "Арсенал".