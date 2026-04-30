5:4, или полубоговете под Айфеловата кула! Светът чака втора доза в Мюнхен

Айфеловата кула, един от символите на Париж, се издига на внушителните 324 метра височина.

Във вторник вечерта на намиращия се на 4,7 километра от нея любим на цяла България от 17 ноември 1993 г. стадион “Парк де Пренс” се изигра един от шедьоврите в историята на футбола.

Първият полуфинал от Шампионската лига ПСЖ - “Байерн” 5:4 би трябвало да получи кът в друг символ на френската столица - Лувъра, заради зрелищния си сценарий и със сигурност вдигнатия адреналин на всеки един, който го е изгледал.

Още с последния съдийски сигнал футболните фенове по света вече с нетърпение очакват втората доза - реванша в Мюнхен на 6 май, за да разберат на чия страна ще бъде свети Георги Победоносец.

Шоуто в Париж донесе най-резултатния полуфинал в историята на Шампионската лига с 9-те попадения, имаше и греда за френските домакини, както и тяхно изчистване от голлинията. Както обяви бившият германски национален защитник: “Този мач можеше да завърши и 9:9!”

С огромния интензитет на играта и фантастичните технически качества на атакуващите двубоят действително бе триумф на атакуващия футбол.

На терена сякаш нямаше хора, а полубогове. Полу, защото футболът все пак е игра от 2 фази. За силни изяви в дефанзивната във вторник вечерта просто нямаше шанс.

Квича Хварацкелия, Усман Дембеле и Дезире Дуе от едната страна и Луис Диас, Хари Кейн и Майкъл Олисе от другата бяха във вихъра, а към тях може да се прибавях и халфовете като Витиня и Жоао Невеш и Йосуа Кимих и Александър Павлович.

Всичко живо така скоростно сменяше позициите си, че хората в защита изпадаха понякога в ступор. Така се стигна до гол с глава на един от най-ниските на терена Жоао Невеш (174 сантиметра) и такъв на Дайо Упамекано, при който никой от отбраната на парижани на скочи.

При попаденията на Квича Хварацкелия (първото), Майкъл Олисе и Усман Дембеле (второто) пък защитниците бяха единствено в ролята на шпалир.

В ПСЖ със сигурност ги е яд, че изпуснаха аванс от 5:2. Именно с толкова момчетата на Луис Енрике победиха “Челси” в първия осминафинал от Шампионската лига.

Макар и със загуба 4:5, от “Байерн” положително са доволни, че избегнаха изоставане от 3 гола и се приближиха максимално близко до противника във финала преди финала.

Защо още преди първата част от сблъсъка той бе определен като такъв, стана ясно на “Парк де Пренс”. Подобен нажежен и голов дуел едва ли е възможен в другата двойка “Атлетико” (Мадрид) - “Арсенал”, завършили 1:1 тази вечер.

“Никога не съм виждал мач с такава интензивност. Сега не е моментът да посочвам недостатъците. Заслужавахме да спечелим, заслужавахме да завършим наравно, заслужавахме да загубим.

Без съмнение това беше най-добрият мач, в който съм участвал като треньор. Толкова съм уморен, въпреки че не съм пробягал и километър, дори не знам как се чувстват играчите”, сподели Енрике след двубоя.

“Феновете да очакват още повече в реванша. Ние играем у дома, ще имаме 75 000 души на този стадион и шумът ще е ужасен. Когато допуснеш 5 гола в Шампионската лига, на практика отпадаш, но ние вкарахме 4 в Париж.

Смятаме да отбележим още в Мюнхен. Наясно сме, че трябва да спечелим, и това ще преследваме до дупка”, каза пък колегата му Венсан Компани, който бе наказан за мача и го изгледа от прес ложата.