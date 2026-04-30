ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Първо заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
Атанас Узунов към волейболните шампионки от "Марица": Тежат ви купите, но ще потърпите

24 часа Пловдив онлайн

Волейболните шампионки бяха посрещнати в Общинския съвет.

Покани ги да изложат отличията си в експозиционната зала на Общинския съвет 

"Тежат ви купите, момичета, но ще потърпите!" С тези думи се обърна към носителките на шампионската титла и Купата на България по волейбол от клуб "Марица" председателят на Общинския съвет Атанас Узунов. Шампионките бяха посрещнати от съветниците в началото на днешното им заседание. Узунов добави, че зала "Строител" вече не може да побере отличията на волейболистките, затова ги покани да изложат отличията си в експозиционната зала на местния парламент. 

Кметът Костадин Димитров също приветства волейболистките. "Казват, че спортът е социален феномен. Само след няколко минути ще започнем да спорим по различни теми на града, да се противопоставяме един на друг, но има моменти, когато се обединяваме и това е, когато Пловдив е на върха. Благодаря ви, защото вече 12 години имате шампионска титла", каза градоначалникът.

Съветниците аплодираха бурно момичетата от отбора. 

Волейболните шампионки бяха посрещнати в Общинския съвет.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Първо заседание на 52-рото Народно събрание