Роналдо вкара гол №970, близо е до мечтана титла

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

41-годишният Кристиано Роналдо вкара първото попадение за "Ал Насър" при победата с 2:0 у дома над "Ал Ахли" в среща от 30-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Това е гол №970 в кариерата на португалската мегазвезда. Роналдо гони кота 1000.

С "Ал Насър" пък преследва мечтан първи трофей и е на път да го спечели.

В шампионата тимът на Кристиано има 7 т. аванс пред втория "Ал Хилал", който е с мач по-малко. До края на сезона остават само 4 кръга. 8 т. в тях ще са достатъчни на "Ал Насър" за титлата.

От пристигането си в Саудитска Арабия в началото на 2023-а Роналдо не е спечелил нищо.