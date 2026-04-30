Водещата българска платформа за развлечения и онлайн игри WINBET ще бъде официален партньор на Grande Partenza (Големия старт) на Giro d’Italia 2026.

Това историческо партньорство ще отбележи първия път, в който престижната италианска колоездачна обиколка ще започне на българска земя и ще пренесе легендарния дух на „Корса Роса“ в сърцето на Балканите.

Като официален партньор на състезанието, WINBET ще играе централна роля в тридневния български маршрут, подкрепяйки събитие, което представя великолепните пейзажи и богатото културно наследство на страната пред многомилионна световна аудитория.

109-ото издание на Giro d’Italia ще започне на 8 май 2026 г. с три зрелищни етапа в България. Първият ще стартира от черноморския бряг, в стария град на Несебър, и ще финишира в центъра на Бургас. Вторият етап ще предложи предизвикателство с преход през Стара планина, който ще завърши в подножието на Царевец в старопрестолния Велико Търново.

Последният етап на българска земя ще бъде по 175-километров маршрут, свързващ античните улици на Пловдив със сърцето на София, след което керванът ще отпътува за Италия.

„Като българска компания за нас е огромна чест да подкрепим едно от най-емблематичните спортни събития в света. Giro d’Italia олицетворява решителност, страст и високи постижения – ценности, които WINBET споделя и зад които стои. Изключително сме щастливи и развълнувани да помогнем за популяризирането на красотата на България пред света и да осигурим на нашите фенове едно незабравимо изживяване, докато розовата фланелка преминава през родните ни градове“, коментира г-жа Малина Славчева, главен изпълнителен директор на WINBET