Стоичков отстрани Гонзо в турнир преди конгреса на ФИФА във Ванкувър

Снимка: БФС

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов-Гонзо взе участие в демонстративен турнир, организиран от ФИФА в навечерието на конгреса на световната футболна централа във Ванкувър, Канада.

Иванов бе част от отбора на УЕФА, в който личаха имената на някои от най-големите легенди на световния футбол - Давид Трезеге, Андрий Шевченко, Горан Пандев, Давор Шукер и Мичел Салгадо. Тимът на УЕФА достигна до полуфиналите, където отстъпи на състава на Канада, в който участие взеха Христо Стоичков и Деметрио Албертини.

Събитието се превърна в истински футболен празник, събрал на едно място множество емблематични фигури от световния футбол

Ден преди Конгреса на ФИФА официалната делегация на Българския футболен съюз, водена от президента Георги Иванов и включваща още заместник-изпълнителните директори Ивета Банкова и Добрин Гьонов, взе участие и в работна среща на страните членки на УЕФА.

По време на срещата бяха обсъдени основните теми от дневния ред на предстоящия конгрес на ФИФА, както и ключови въпроси, свързани с развитието на европейския и световния футбол.

Снимка: БФС

