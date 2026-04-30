Наш гимнастик с квота за световното, пробваме още един американец

Златният медалист на кон с гривни от световната купа в Баку Давид Иванов спечели квота за участие на световното първенство по спортна гимнастика, което ще се порведе в Ротердам (Нидерландия) от 17 до 25 октомври, а българин, който живее и се подготвя в САЩ ще се включи в подготовката на националния отбор от юли, обяви старши треньорът Милко Танкушев.

Треньорът очаква в близко време от САЩ да се завърне и Кевин Пенев. Новото лице в тима ще бъде Кейдън Спенсър.

„Давид Иванов вече има квота за Световното първенство, защото е пети в генералното класиране на кон с гривни от всички световни купи. Това е регламент на световната федерация – там се събират точки. Той от четири световни купи вече натрупа добър актив и си осигури квота. Очаквам Кевин Пенев да се появи месец преди европейското първенство. Той завърши икономика и започна да работи повече, но тренира съвестно и ми изпраща доста материали", каза Танкушев.

„Разчитам и на още един състезател от Америка – Кейдън Спенсър, чиято майка е българката Храбрина Храброва. Очакваме от 1 юли да дойде тук. Той е много силен на три уреда, така че ще се включи в подготовката. Имам добра конкуренция, което ще помогне да се работи по-усърдно и да се определи най-добрият състав. Не мога да кажа в кой щат тренира, но учи в колеж. Наскоро разговаряхме и има голямо желание да дойде. Ще го видим и ще го преценим. Ще участва в моделирани тренировки. Искам да организираме лагер извън България поне десет дни преди първенството. Ще видим как стоят нещата с финансирането, но мисля, че можем да го осъществим", завърши Танкушев.

България ще участва с 15 състезатели (10 мъже и 5 жени) на световната купа по спортна гимнастика във Варна, която ще се проведе от 7 до 10 май. Петима от тях ще играят извън класирането.

При мъжете страната ни ще бъде представена от Димитър Димитров и Даниел Трифонов (земя), Давид Иванов и Раян Радков (кон с гривни), Йоан Иванов (халки), Димитър Димитров и Даниел Трифонов (прескок), Давид Иванов и Йордан Александров (успоредка), Даниел Трифонов и Йордан Александров (висилка), а извън класирането ще стартират Майкъл Дунев (земя), синът на шефа на федерацията Красимир Дунев, Любомир Станоев (кон с гривни), Алекс Иванов (прескок) и Стоян Гетов (висилка).

Старши треньорът на мъжкия тим Милко Танкушев заяви, че състезателите са готови за надпреварата. Дейвид Хъдълстоун е контузен и ще пропусне световната купа.

"Имаме право на шест човека да участват и четирима извън класирането, така че ще бъдат представени общо десет състезатели. Давид Иванов и Йоан Иванов ги чакам да дойдат от Англия утре или вдругиден. Хъдълстоун скъса ахилес, което е много неприятно, защото това беше един от основните състезатели, които се подготвят за Европейското първенство август месец, но другите са здрави. Това е хубаво, че имаме конкуренция доста добра в отбора и ще има хора, които да го заместят, но пак липсата му е осезателна. Не знам дали ще се възстанови до европейското, но поне до световното октомври трябва да е възстановен напълно", заяви Танкушев.

Тази година Европейското първенство ще бъде през месец август.

"Да, винаги досега се правеше май месец, сега август - ще рискуваме цялото лято да работим. Надявам се да участваме с шест гимнастика, пет отбор и един в многобоя, както и с петима юноши, които ще бъдат на подготовка изцяло след световната купа в Варна, тук е на "Раковски", а на мъжете им предстои след Варна световна купа в Ташкент. Само три-четири дни след Варна ще пътуваме там и тогава ще имам много ясна представа точно на кои гимнастици ще се разчитаме. Те са около осем човека, от които ще определим кой ще участват. Ние ще участваме с двама човека в многобоя, защото се дадат квоти за световно първенство", коментира още Танкушев.

При жените за отличията ще спорят Виктория Венциславова (прескок), Никол Стоименова и Никол Соколова (смесена успоредка), Никол Стоименова и Никол Соколова (греда), Мишел Арабаджиева и Виктория Венциславова (земя). Извън класирането ще играе Цветомира Начева на прескок и на греда.

"България ще участва с четири гимнастички, която е максималната бройка в класирането и ни позволяват да имаме една гимнастичка извън класирането, съответно ще имаме общо пет момичета. Имахме преди няколко дни състезание, където момичета показаха прилично ниво. Вече са понавлезли във форма. Направихме контролно вчера за окончателно определяне на състава, също така доста добре играха. Като цяло има доста млади момичета в отбора. Основно гледаме да се даде шанс на всички, за да могат да трупат опити и да можем да разчитаме бъдеще на тях", заяви треньорът на женския тим Филип Янев.

Най-добрата българска състезателка по спортна гимнастика Валентина Георгиева заяви, че ще вече се чувства добре и тази година ще обърне внимание на здравето си.

Националката претърпя операция на кръста, а преди това и на коляното заради скъсана кръстна връзка. Днес тя присъства на откритата тренировка на националния тим.

"Чувствам се добре, все още не знам развитието какво е, понеже доктора ме предупреди, че в първите дни, след операцията ще има голяма вероятност да се измести пак въпросният прешлен. В понеделник съм на преглед и очаквам да чуя добри новини. Кракът ми в момента в неутрално положение, защото тъкмо почнах възстановяването с него и ми се наложи да си оперирам кръста, но аз знам, че всъщност кръста ще ми се оправи по-бързо, отколкото тази въпросна кръстна връзка на коляното", каза Георгиева..

"Тази година я пишем възстановителна, обръщам внимание вече на здравето си. Относно догодина, предния път със спечелването на квота беше още много по-напрегнато. Сега ми се отваря много повече шанс. Ако живи и здрави догодина се поява на сцената, ако не успея да спечеля догодина квота, ще имам 2028-а. Ако съм здрава и физическото състояние ми го позволява, ще ми е много по-лесно относно всички състезания, спечелване на квота и всички цели, които си поставя", добави тя.

Георгиева пожела успех на българските състезатели на Световната купа във Варна.

"Смятам, че моето отсъствие ще окаже влияние, защото аз не се притеснявам относно състезанията. Аз винаги като съм там придавам настроение, дух. Не им позволявам да си мислят, да се напрягат, да ги е страх от въпросното състезание. Това ще им повлияе, но те са повече момичета, ще се подкрепят една към друга. Момичетата и момчетата са много подготвени. Цялата публика и цяла България ще бъде за тях. Това трябва много да ги надъха и да покажат на какво са способни", коментира националката.