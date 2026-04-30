Петър Гайдаров напуска "Байерн" след 5 г. с рекорд по средно спечелени точки

След 5 успешни години в школата на "Байерн" българският треньор Петер Гайдаров официално се разделя с германския гранд, обявиха мюнхенци на сайта си.

34-годишният специалист е готов за следващата голяма цел, която преследва - навлизане в мъжкия професионален футбол.

Гайдаров напуска „Кампуса" (така се нарича школата на баварците) като един от най-високо ценените млади треньори в Германия, развил се стъпка по стъпка в йерархията на клуба до старши треньор отбора до 19 г.

Гайдаров го води през последните 2 сезона. Специфичното при неговия престой беше работата с изключително млад състав, който на практика бе като отбор до 18 години.

Въпреки че много от ключовите му играчи редовно бяха ангажирани с дублиращия или първия отбор, Гайдаров успя да запази висока стабилност при резултатите.

Той заема първо място по среден брой спечелени точки сред всички треньори на формацията до 19 г. в историята на "Байерн", изравнявайки рекорда на Себастиан Хьонес, който сега успешно работи начело на "Щутгарт".

През този сезон отборът на българина демонстрира една от най-резултатните атаки при тази възрастова група с 29 гола в 10 мача.

След като миналата година достигна до полуфиналите в първенството на Германия, през този сезон Гайдаров отново изведе тима до решителната фаза на елиминациите.

В периода си в баварската столица, където пристигна от "Нюрнберг", нашият специалист се утвърди като експерт в прехода на млади таланти към професионалния футбол.

Неговият стил се характеризира със смела офанзивна игра, висока интензивност и ясна идея при владеенето на топката. Силните му страни са модерната методика на тренировка, ясните лидерски качества и фокусът върху индивидуалното развитие на всеки футболист.

Неговите резултати и начинът, по който развиваше младите футболисти в Мюнхен, са най-добрата препоръка за бъдещите му ангажименти при мъжете.

Най-яркият пример за това е Ленарт Карл, който само на 17 г. се наложи в първия състав на баварците и е с добри шансове да попадне в състава на бундестима за световното.

Филип Павич (16 г.) и Дениз Офлъ (18 г.), с които работи Гайдаров, също дебютираха този сезон в тима на Венсан Компани.