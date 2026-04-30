Елизара Янева загуби от латвийка във Висбаден

Елизара Янева Снимка: БФТ

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева отпадна във втория кръг на силния турнир по тенис на червени кортове във Висбаден (Германия) с награден фонд 100 хиляди долара.

19-годишната пловдивчанка допусна поражение от номер 112 в световната ранглиста Даря Семенистая (Латвия) с 5:7, 4:6. 

Янева навакса на два пъти пробив пасив в началото на мача, след което успя да пробие за преднина от 5:3. При този резултат тя сервираше за спечелване на сета, но не издържа в следващите четири гейма. Във втория сет националката пропусна по две възможности за пробив при 2:2 и 3:3, а след 4:3 загуби три поредни гейма и приключи участие в надпреварата.

Преди този мач българката записа три победи - една в основната схема и две в квалификациите.

Елизара Янева Снимка: БФТ

