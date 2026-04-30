Елизара Янева загуби от латвийка във Висбаден

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева отпадна във втория кръг на силния турнир по тенис на червени кортове във Висбаден (Германия) с награден фонд 100 хиляди долара.

19-годишната пловдивчанка допусна поражение от номер 112 в световната ранглиста Даря Семенистая (Латвия) с 5:7, 4:6.

Янева навакса на два пъти пробив пасив в началото на мача, след което успя да пробие за преднина от 5:3. При този резултат тя сервираше за спечелване на сета, но не издържа в следващите четири гейма. Във втория сет националката пропусна по две възможности за пробив при 2:2 и 3:3, а след 4:3 загуби три поредни гейма и приключи участие в надпреварата.

Преди този мач българката записа три победи - една в основната схема и две в квалификациите.