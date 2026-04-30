Министър Илиев се срещна с представители на националните работни групи в младежкия сектор

Димитър Илиев проведе среща с представители на националните работни групи към министъра на младежта и спорта – Национална работна група за младежка работа, Национална работна група за изпълнение на Диалога по въпросите на младежта в ЕС, Национална работна група за местна младежка политика, както и работната група за подготовка на промени в Закона за младежта.

По време на разговора бяха обсъдени ключовите предизвикателства пред сектора, както и възможни последващи насоки за развитие, които да послужат като основа за работата на следващото правителство.

Акцент беше поставен и върху напредъка по подготвяните изменения в Закона за младежта, както и върху необходимостта от устойчиво финансиране на младежките центрове в страната.

Бе засегната и темата за създаването на програма за финансово подпомагане на национално представителни младежки организации, насочена към развитието и прилагането на младежки политики на местно ниво чрез активното участие на младите хора, членуващи в тези организации.

Димитър Илиев информира участниците в срещата, че процесът по сформиране на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта е финализиран. Първото заседание на съвета ще се проведе на 12 май.

В рамките на срещата двете страни изразиха удовлетворение от активното сътрудничество и постигнатите резултати през последните два месеца, като подчертаха значението на диалога и партньорството за развитието на младежкия сектор в страната.