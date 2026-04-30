Синът на Антон Велков влиза в щаба на "Локо" (Сф)

Шефът на школата на "Локомотив" (София) Александър Георгиев застава начело на първия тим на "железничарите" до края на сезона, потвърдиха от клуба. За назначението се знаеше още при напускането на Станислав Генчев на 27-и април след 1:1 като домакин на "Септември", а сега официално е потвърдено.

"Главният мениджър на ДЮШ Александър Георгиев ще води първия отбор в последните шест мача от настоящото първенство. В щаба му влизат Костадин Велков, който е син на Антон Велков, като помощник-треньор, Владимир Манолков – треньор на вратарите, Васил Цветков – кондиционен треньор и Емил Енчев – анализатор. Ръководството на "Локомотив" им пожелава успех!", обявиха на официалната страница.

„Червено-черните" са на 11-о място с 38 точки, но оставането им в групата за запазване на местата в Първа лига не беше поставена цел. В момента управата на клуба разглежда различни кандидатури за следващия сезон, като две вече са отпаднали от събеседването. Заедно с Генчев и неговия щаб, от клуба си тръгна и изпълнителният директор Иво Котев.