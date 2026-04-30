Разумът на ЦСКА – Янев, пред сериозни дилеми преди финала

Предстои доста бурно лято в Разград, “Лудогорец” е капо откъм трофеи и виси за турнирите

Разумът на ЦСКА - Христо Янев, има доста сложен пъзел за нареждане преди финала за купата с “Локо” (Пд) на 20 май от 19 часа на стадион “Васил Левски”.

Наставникът ще трябва да изчисли точно кога някои играчи да изчистят картоните си и да пропуснат мачове от първенството. Това означава, че отново ще има експериментални състави като във вечното дерби, загубено с 1:3 от “Левски”. Това предизвика сериозни търкания между фенове и треньор, които обаче бързо стихнаха след успеха над бившия хегемон в родния футбол за купата.

“Разбирам феновете. Те са сърцето на ЦСКА. Но аз трябва да съм разумът”, категоричен бе Янев след мача.

Проблемът си е постоянен за “червените” през последните години, когато още от първия кръг съдиите ги почват с картони, за да може в решителния етап да не се разчита на най-доброто.

След “Лудогорец” цели трима висят за наказание от 2 мача, след като имат по 8 официални предупреждения. Това са Анжело Мартино, Джеймс Ето'о и Бруно Жордао. Леандро Годой и Лео Перейра пък са с по 4 и са пред санкция от един двубой.

До финала за купата има 4 двубоя. Това е домакинството отново на “Лудогорец” в неделя от 19 часа. След това са два мача с ФК ЦСКА 1948 и едно вечно дерби на 16 май.

Христо Янев благодари на играчите си, след като постигнаха първата крачка към спечелването на трофей този сезон.

В тях трябва да се направи така, че хем да се получат картони, хем да се запазиш от такива. Или с други думи ще има доста странни неща на терена, както и в съставите. От друга страна, въртележките в състава ще доведат до промяна в игровия ритъм на наказаните, което не е толкова хубаво.

От първата четворка в първенството ЦСКА е с най-много картони, което буди доста съмнения за честността на съдийството в България. Това не се отнася до Геро Писков, който свири реванша за купата с “Лудогорец” и се справи отлично. Същото направи и Мариян Гребенчарски в предното вечно дерби, когато се измъкна от най-натопорчения мач в България само с два жълти картона.

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов попадна в престижна класация на швейцарската футболна обсерватория за най-добрите вратари в света до 23-годишна възраст. Там той е оценен на 2,8 милиона евро. Лапоухов е един от лидерите по изиграни минути този сезон в над 70 първенства на планетата.

ЦСКА пусна в продажби билетите за “Лудогорец” в неделя, но мачът вече носи повече заряд за разградчани, отколкото за “червените”.

След като остана капо откъм трофеи след 14 години доминация “Лудогорец”, е заплашен дори да не участва в евротурнирите.

В момента тимът е трети в класирането, като така губи директната квота за квалификациите в Лигата на конференциите, която се държи от ФК ЦСКА 1948. При положение че ЦСКА или “Локо” (Пд) влиза в Лига Европа, това означава плейоф за участие в турнирите.

На този фон спокойствието откъм Разград говори, че има нещо, което все още не е разкрито. Или предстои тотална чистка на ръководство, треньори и играчи, или пък средствата ще бъдат насочени към друг отбор. Все по-упорити са слуховете, че ще бъде взет “Черно море” и там ще отидат малкото, които се смятат за класни играчи.

В годините на тотално превъзходство подобни издънки като на Мота и Хьогмо този сезон не бяха прощавани и треньорите излитаха за много по-малко. Сега все едно нищо не се е случило.

Карлос Насар раздаде и автографи, след като бе награден от ЦСКА за четвъртата си европейска титла.

Очакванията, че в реванша с ЦСКА ще бъде опитана тотална доминация поне през първите минути, за да бъде върнат един гол преднина на “червените”, въобще не се сбъднаха, а двата тима се захапаха в тактическа битка без особени положения и пред двете врати.

Реално разградчани имаха само две по-сериозни положения, като при едното доста добре се намеси Фьодор Лапоухов, а при другото феноменален шпагат направи новото попълнение на ЦСКА Факундо Родригес.

Очаква се за финала за купата феновете от Пловдив да получат целия сектор “Б” на националния стадион, докато ЦСКА да вземе останалите три.

Двата тима са играли на финал за купата само веднъж, което се случи преди 6 години. Тогава триумфираха пловдивчани след изпълнение на дузпи и благодарение на Мартин Луков и Илко Пиргов. Пиргов бе пуснат специално за дузпите и улови левашки удар на Али Соу, за да закопае ЦСКА.