“Левски” стяга мащабна селекция за Европа

“Левски” готви мащабна лятна селекция. “Сините” 99,9% ще триумфират с титлата у нас след 17-годишно чакане и респективно ще играят в Шампионската лига. Вярно, че започват от първия предварителен кръг, но при малко късмет и добри изяви столичани като нищо могат да се озоват в групите на някой от трите европейски турнира - най-вероятно в Лигата на конференциите. При отпадане още на старта на най-комерсиалния турнир, “сините” отиват право в третия по-сила турнир. Ако преодолеят кръг I на Шампионската лига, шансовете за мачове през есента в Европа скачат над 90%.

Въпреки че настоящият сезон още не е приключил, ръководството на “Левски” вече се оглежда за нови попълнения, с които още повече да се засили конкуренцията. Бройката на взетите ще е доста голяма - доста повече от обичайната - 5-6 играчи. Разбира се, приоритет номер 1 е нападател, който да може сам да решава мачовете. В момента такъв липсва на “Герена”, а от миналата година треньорът на тима Хулио Веласкес иска да има таран, който да си струва парите. “Сините” няма да пестят и от средства. В касата на клуба влязоха доста пари от миналогодишното участие в Европа, а през тази сумата може и да е по-голяма. Така “Левски” няма да разчита на селекция само от свободни агенти, както бе в предните години. А ще извади поне по милион за някой играч.

Скаутите на отбора Георги Сърмов и Владимир Гаджев наскоро се завърнаха от мисия в Нигерия. И нищо чудно един от новите да е именно от Африка.

В същото време стана ясно, че “сините” имат интерес към хърватския бранител Крешимир Кризманич. Информацията е на известния италиански спортен журналист Руди Галети. Той твърди, че освен “Левски” апетит към защитника на ОФИ “Крит” имат още “Панатинайкос”, “Локомотив” (Москва) и “Краснодар”.

