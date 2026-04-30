ФИФА потвърди, че Иран ще участва на световното по футбол и ще играе мачовете си в САЩ

Националният отбор по футбол на Иран ще участва на Световното първенство по футбол, което ще се проведе в Северна Америка от 11-и юни до 19-и юли, потвърди президентът на ФИФА Джани Инфантино по време на Конгреса на централата във Ванкувър.

„Разбира се, националният отбор на Иран ще участва на Светoвното първенство. Трябва да го кажа, потвърждавайки веднага за тези, които може би искат да чуят нещо друго, да напишат нещо друго. Разбира се, Иран ще участва на Световното първенство по футбол през 2026 г. и, разбира се, Иран ще играе в Съединените американски щати", каза Инфантино.

„И причината за това е много проста, скъпи приятели. И тя е, че трябва да се обединим. Трябва да обединим хората. Това е моя отговорност. Това е наша отговорност. Футболът обединява света. ФИФА обединява света. Вие обединявате света. Ние обединяваме света", каза шефът на световния футбол, съобщава БТА.

Инфантино остана категоричен, че иранците ще могат да участват на Световното първенство дори по време на продължаващия конфликт в Близкия изток. Според програмата, тимът на Иран има два мача в Лос Анджелис в своята група „G" – срещу Нова Зеландия и срещу Белгия, преди да завърши първата фаза със среща с Египет в Сиатъл. Иранците искаха именно заради политицеското напрежение със САЩ мачовете им да бъдат преместени в Мексико – друга от страните-организатори, но Инфантино беше категоричен, че такова нещо не може да се случи заради опасност да бъде разбъркан графика на останалите 47 отбора.

Самото участие на Иран реално никога не е било под въпрос, макар на 11-и март министърът на спорта на страната Ахмад Донямали да заяви, че тимът няма да пътува. Но това мнение не беше подкрепено от никой друг, а на 16-и март генералният секретар на Азиатската футболна конфедерация (АФК) Уиндзър Джон обяви, че писмо с официален отказ от Иран не е пристигал. Малко след това президентът на Футболната федерация на Иран (ИФА) Мехди Тадж потвърди, че тимът ще участва със сигурност, но цялата организация по тяхното пътуване се обсъжда със Световната централа (ФИФА).

Все пак коментарите на Инфантино в четвъртък бяха забележително успокоение, след като иранската делегация се сблъска с проблеми при опит да присъства на събитието във Ванкувър тази седмица. Очакваше се Мехди Тадж да присъства на събитието, но му беше отказано влизане в Канада при пристигането му в Торонто с други членове на иранската делегация по-рано тази седмица. Тадж има връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, който Канада счита за терористична организация. Двама от иранската делегация бяха допуснати да влязат в Канада, но самите те са предпочели да не участват на Конгреса.

Иранската информационна агенция Тасним съобщи, че Тадж и делегацията са били „върнати обратно" и също така нарече решението на хората по сигурността „неприемливо поведение на имиграционните служители". Дори отстранената от всички световни и европейски официални мачове Русия – която води война срещу Украйна, както и КНДР, са присъствали на откриването на Конгреса на ФИФА.

Официалната делегация на Българския футболен съюз, водена от президента Георги Иванов, включва още заместник-изпълнителните директори Ивета Банкова и Добрин Гьонов. Там е и мегазвездата Христо Стоичков, който е посланик на проекта на ФИФА „Футбол в училище" за развиващите се страни.