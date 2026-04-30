Синьо-жълта топка в ръцете на Мони Николов уплаши охраната в Новосибирск

Синьо-жълта топка в ръцете на Симеон Николов уплаши охранителите на мача "Локомотив" (Новосибирск) - "Зенит" (Санкт Петербург) в спора за бронза в Русия. Заради това семейство с 4-годишно момиче не бе допуснато до залата.

Плакатът бил изаботен от детето, но охраната съзряла цветовете на украинскоот знаме. Те принудили бащата да задраска топката с черен маркер, за да допуснат семейството в залата. На снимката Николов е с националната ни фланелка.

Николов и съотборниците му спечелиха двубоя и се стегна до пети решителен мач.

"Локомотив" (Новосибирск) дори официално коментира:

"При домакинските мачове "Локомотив" ангажира външна фирма-изпълнител, която да осигури сигурността в съответствие с установените изисквания и разпоредби за провеждане на масови събития.

Действията на служителя, заснети на видео, са били базирани на напълно буквално тълкуване на предписаните мерки. Клубът обаче не споделя такъв категоричен подход към прилагането им и в тази връзка ще бъдат предприети съответните действия срещу служителите на частната охранителна фирма.

От името на "Локомотив", поднасяме искрените си извинения на феновете, засегнати от тази ситуация. Дълбоко ценим креативността на нашите фенове и подкрепяме вашите ярки плакати и инициативи. Всеки от вас е важна част от отбора и нашият седми играч на леда. Клубът ще се свърже и със семейството, чиято креативност беше засегната от този инцидент", се казва в изявлението на клуба.

"Микаса" е официален доставчик на топките на световната федерация.

Бащата на Симеон - Владимир днес се закле като депутат от ПБ.