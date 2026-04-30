ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кабинетът "Радев" тръгва до 2 седмици с бюджета и ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22767392 www.24chasa.bg

Александър Везенков пак №1, "Олимпиакос" на крачка от финалната четворка в Евролига

Александър Везенков Снимка: Х/Euroleague

"Олимпиакос" е на крачка от финалната четворка в Евролигата по баскетбол. 

Шампионът от редовния сезон отново отнесе като домакин "Монако" - този път 94:64. Най-добър пак бе Александър Везенков, който завърши с 21 точки и 7 борби за домакините от Гърция. 

"Олимпиакос" води 2:0 и може да приключи серията на 5 май, когато гостува в княжеството. На мача в Пирея сред зрителите бяха рекордьорът по титли от "Големият шлем" в тениса Новак Джокович, който избра да живее в Атина, и гръцката звезда от НБА Яник Антетокубо. 

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

