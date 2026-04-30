Александър Везенков пак №1, "Олимпиакос" на крачка от финалната четворка в Евролига

"Олимпиакос" е на крачка от финалната четворка в Евролигата по баскетбол.
Шампионът от редовния сезон отново отнесе като домакин "Монако" - този път 94:64. Най-добър пак бе Александър Везенков, който завърши с 21 точки и 7 борби за домакините от Гърция.
"Олимпиакос" води 2:0 и може да приключи серията на 5 май, когато гостува в княжеството. На мача в Пирея сред зрителите бяха рекордьорът по титли от "Големият шлем" в тениса Новак Джокович, който избра да живее в Атина, и гръцката звезда от НБА Яник Антетокубо.