Сребро за България от турнир по скокове във вода в Норвегия

Българката Ива Ереминова спечели сребърен медал на 1-метров трамплин на силния международен турнир по скокове във вода, проведен в Берген (Норвегия).

Ереминова направи отлично състезание и събра актив от 343,90 точки, което ѝ отреди второто място в крайното класиране.

Шампионка стана представителката на Франция Амели Бейо с 358,20 точки. Бронзовото отличие заслужи състезателката на Швеция Зои Люндин, която завърши с 330,90 точки.

С представянето си Ива Ереминова затвърди добрата си форма и показа, че е сред водещите състезателки в дисциплината на международната сцена.