ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22767484 www.24chasa.bg

Тервел Пулев гостува на ученици в Свищов

Снимка: СУ „Цветан Радославов"

Имахме честта да посрещнем един от най-успешните български боксьори и пример за висок спортен дух - Тервел Пулев, казаха за БТА от свищовското Средно училище (СУ) „Цветан Радославов".

Основният акцент на срещата беше върху неоспоримите ползи от спорта и системната грижа за тялото като печеливша формула за успех и изграждане на силен характер. Тервел Пулев сподели с учениците, че дисциплината в залата е пряк път към дисциплината в живота, допълниха от училището.

От образователната институция изказаха благодарност към спортиста за ценните уроци. Той показа на децата как се изкачват върхове - с труд и вяра, и че спортът не е само медали, той е здраве, воля и самочувствие, казаха още от училището.

Преди дни СУ „Цветан Радославов" в Свищов чества 44 години от създаването си.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

