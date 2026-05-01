Тервел Пулев гостува на ученици в Свищов

Имахме честта да посрещнем един от най-успешните български боксьори и пример за висок спортен дух - Тервел Пулев, казаха за БТА от свищовското Средно училище (СУ) „Цветан Радославов".

Основният акцент на срещата беше върху неоспоримите ползи от спорта и системната грижа за тялото като печеливша формула за успех и изграждане на силен характер. Тервел Пулев сподели с учениците, че дисциплината в залата е пряк път към дисциплината в живота, допълниха от училището.

От образователната институция изказаха благодарност към спортиста за ценните уроци. Той показа на децата как се изкачват върхове - с труд и вяра, и че спортът не е само медали, той е здраве, воля и самочувствие, казаха още от училището.

Преди дни СУ „Цветан Радославов" в Свищов чества 44 години от създаването си.