Само 6 точни удара в 1/2-финал №2 на Шампионската лига след 9 гола в първия

Че нямаше как вторият първи полуфинал от Шампионската лига “Атлетико” - “Арсенал” да се приближи до зрелищността на първия ПСЖ - “Байерн”, бе кристално ясно.

Както винаги, няма по-ясен показател от цифрите.

В Мадрид имаше здраво търчане за крайното 1:1, дошло след само 6 точни удара към вратите (4 за “Атлетико” и 2 за “Арсенал”). 24 часа по-рано двата отбора си вкараха 9 гола при 5:4 за домакините. Сравнението е красноречиво.

При това двата гола в испанската столица дойдоха от дузпи. Трета, отсъдена в края на дуела и после отменена, явно ще остане единственото що-годе запомнящо се от него.

В 78-ата минута гостите от Англия получиха 11-метров удар, след като нидерландският рефер Дани Макели видя нарушение на Давид Ханцко срещу Еберечи Езе в пеналта. Ставаше дума за застъпване. Контакт явно имаше, но от ВАР кабината повикаха арбитъра да прегледа повторението на монитора и в крайна сметка той отмени първоначалното си решение. Трактовката в полза на това е, че Ханцко не е нарушил равновесието на Езе.

Решението, разбираемо, вбеси мениджъра на “Арсенал” Микел Артета.

“Как, по дяволите, беше отменена дузпата срещу Езе! Някой явно се опитва да провали сезона на “Арсенал”.

Имаше контакт, взел си решение и не може да го отмениш, след като е трябвало да гледаш 13 пъти. Това е ситуация, която може да повлияе върху целия сезон. Подобно нещо не може да се случва на това ниво, просто е неприемливо. Очевидно беше грешно решение и промени всичко в сблъсъка. Това си беше чиста дузпа”, категоричен бе испанският треньор.

“Първото полувреме беше равностойно. Може би противникът имаше повече притежание на топката, но не създаде много шансове. “Арсенал” разполага с много силен състав.

Когато резервите влязоха, те бяха по-добри от титулярите. Въпреки това смятам, че през второто полувреме владеехме инициативата. А и те се отпуснаха малко, докато ние се организирахме

Рядко виждаме такъв ентусиазъм в нашата публика, какъвто имаше в началото на мача. В Лондон за втория двубой ще присъстват малко от феновете ни, но сърцата и душите на останалите ще бъдат с нас”, сподели пък наставникът на “Атлетико” Диего Симеоне.

Иначе за доказателство, че двубоят в Мадрид беше скучен, служи и отразяването му новинарските емисии по европейските телевизии. В репортажите неизменно присъстваше фен на “Атлетико”, който пак си бе донесъл продукти и си правеше сандвичи на парапета пред него. Реваншът е на 4 май в Лондон.

Артета видя опит да

се провали сезонът на

“Арсенал” с отмяната

на дузпата в Мадрид