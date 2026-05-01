"Реал" не е търсил Моуриньо

Жозе Моуриньо Снимка: facebook.com/Fenerbahce/

От „Реал" не са се свързвали с 63-годишния Жозе Моуриньо относно треньорския пост, който в края на сезона ще бъде освободен от Алваро Арбелоа, съобщава Sky Sports.

Настоящият наставник на „Бенфика" е запознат със слуховете за бъдещето си, но предпочита да запази пълна концентрация върху целите на лисабонския клуб.

Моуриньо не бърза с вземането на окончателно решение и съществува реална възможност той да остане в Португалия и през следващия сезон.

Припомняме, че по време на първия си престой на „Сантяго Бернабеу" между 2010 и 2013 година, той изведе тима до титлата в Примера дивисион, купата на краля и суперкупата на Испания.

