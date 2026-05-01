Милена Тодорова чете приказки на дечица

Милена Тодорова чете на малчуганите. Снимка: НУ "Христо Ботев" Троян

Елитната ни биатлонистка Милена Тодорова се включи в инициативата “Походът на книгите”.

Тя посети НУ “Христо Ботев” в Троян и зарадва дечицата от предучилищна група, като им чете приказки.

“Нашето училище имаше удоволствието да бъде домакин на Милена Тодорова - изявен състезател по биатлон с участия и отличия от международни състезания.

Тя гостува на децата от групата за задължително предучилищно образование, като им прочете интересни и поучителни приказки.

Срещата премина в изключително топла атмосфера и предизвика голям интерес сред най-малките към книгите и четенето.

Благодарим на Милена Тодорова за вдъхновяващото гостуване!”, написаха от школото.

Освен с приказки Милена зарадва малчуганите и с подаръци. Тя бе донесла няколко от състезателните потници, които е носила по време на стартове от световната купа, и ги раздаде за спомен на децата.

Милена е майка на момиченце, носещо името Ивайла, на което са родители с лидера на националния отбор по биатлон Владимир Илиев.

Милена Тодорова чете на малчуганите. Снимка: НУ "Христо Ботев" Троян

