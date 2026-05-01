Приятел на Стилиян Петров спира с футбола на 40 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият футболист на "Манчестър Юнайтед" и "Астън Вила" Ашли Йънг, който е близък приятел със Стилиян Петров от съвместния им период при бирмингамци, обяви края на своята състезателна кариера.

40-годишният играч, който в момента защитава цветовете на "Ипсуич", съобщи в социалните мрежи, че съботният мач срещу "Куинс Парк" от последния кръг на Чемпиъншип ще бъде последен в кариерата му.

"Това беше пътешествие, за което като дете можех само да мечтая. Но тази мечта трябва да има край и мачът в събота може да бъде последният в професионалната ми кариера. 23 години и финал! Следва продължение", написа Йънг в социалните си мрежи.

През дългия си път на терена той завоюва редица престижни трофеи.

С "Манчестър Юнайтед" и шампион на Англия, победител в Лига Европа, носител на купата на Англия и суперкупата на страната.

С "Интер" стана шампион на Италия.