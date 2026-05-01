Италианец ще води "Металург" в елита

Наставникът на националния "Б" отбор на България по волейбол Франческо Моло е новият старши треньор на "Металург" (Перник). Това съобщиха от клуба, който от новия сезон ще се състезава в Суперлигата.

"Добре дошъл в Металург, Франческо Моло! С гордост представяме новия старши треньор на мъжкия отбор – специалист с международен опит, модерен поглед към играта и ясна визия за дългосрочно развитие", заявиха от клуба.

"Франческо започва треньорската си волейболна кариера през 2016 година като треньор на младежките формации на Волей Торино, а през 2018 година става помощник-треньор на мъжкия отбор на клуба, състезаващ се в Серия "А3", където натрупва сериозен опит в професионалния мъжки волейбол.

През 2022 година поема ролята на старши треньор на отбора в Серия "B". През 2023 година преминава в Порто Робур Коста 2030 (Равена), където става старши треньор на отбора до 20 години и още в първия си сезон извежда тима до шампионската титла. По същото време е и помощник-треньор на мъжкия отбор на Равена, който достига до финал за Купата на Италия "А2", под ръководството на Марко Бонита.

От началото на 2025 година заема позицията ръководител и технически директор на школата на Порто Робур Коста 2030, където отговаря за цялото младежко направление и тренировъчната методика.

През май 2025 година поема и мъжкия национален "Б" отбор на България, като е назначен лично по предложение на Джанлоренцо Бленджини.

Моло идва в Металург не само като нов старши треньор на представителния отбор, но и като важна фигура в развитието на клубната школа. Неговият опит в изграждането на млади състезатели и управлението на цялостна тренировъчна система е ключова част от визията на клуба. Това е стъпка към бъдещето с амбиция за дългосрочна работа, устойчиво развитие и изграждане на силна идентичност както при мъжете, така и при подрастващите. Добре дошъл в семейството на Металург!", написаха още перничани.