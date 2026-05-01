Тони Кроос много близо до връщане в "Реал"

Две години след края на активната си кариера бившата звезда на „Реал" Тони Кроос е много близо до завръщане при „белите". Според информация на The Athletic, в момента текат конкретни разговори за повторно присъединяване на световния шампион с Германия към клуба. Като футболист Кроос изкара 10 сезона в Мадрид и спечели 5 пъти трофея от Шампионската лига.

Мадридчани предвиждат за 36-годишния германец път, подобен на този на Зинедин Зидан. След края на кариерата си французинът също бе интегриран в структурата на клуба и стъпка по стъпка се разви до звезден треньор, спечелил три поредни титли от Шампионската лига по време на престоя си на „Бернабеу".

„Кроос би могъл, подобно на французина, да започне в подобна консултативна роля и да представлява клуба на официални събития", пише порталът.

Възможна е и роля в непосредствена близост до отбора, като не се изключва в бъдеще Кроос да последва примера на Зидан и да се насочи към треньорската професия. Към момента обаче основната цел е опитът и авторитетът му да помогнат на "Реал" да излезе от спортната криза.