Стоичков с трофей и във Ванкувър

Христо Стоичков продължи серията си от трофеи, като спечели с отбора на Канада турнира, с който бе отбелязан конгресът на ФИФА във Ванкувър. В него участваха делегатите на общото събрание.

Камата дори вкара от дузпа гол във финала, който бе срещу представителите на Южна Америка.

В 1/2-финалите домакините със Стоичков и Деметрио Албертини елиминираха тима на Европа, в който участие взе и президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо. С него бяха Давид Трезеге, Андрий Шевченко, Горан Пандев, Давор Шукер и Мичел Салгадо.

След това бе открита и новата сграда на конфедерацията на Северна Америка и Карибите във Ванкувър.

