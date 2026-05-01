“Байерн”: Петър Гайдаров обогати работата ни с юношите

"Байерн" отдаде дължимото на българския треньор Петър Гайдаров, който води тима на “Байерн” до 19 г., след като стана ясно, че в края на сезона напуска.

“Петер обогати работата ни с подрастващите с голяма всеотдайност и високо професионално ниво. В “Байерн” развиваме не само играчи, но и треньори. Пътят на Петер е добър пример за това”, заяви Йохен Зауер, директор “Развитие на таланти” в германския гранд.

“Времето в школата на “Байерн” беше изключително полезно и формиращо за мен както в спортен, така и в личен план. Благодарен съм за доверието и сътрудничеството с всички ръководители, колеги и играчи, с които имах възможността да се развивам постоянно през последните 5 г.

Още по-радващо е, че се класирахме за елиминациите в първенство. Сега искаме заедно да се възнаградим за упоритата работа през изминалите месеци и да завършим сезона още по-успешно”, каза пък самият Гайдаров.

"Байерн" благодари на Петер Гайдаров за работата му и му пожелава всичко най-добро за в бъдеще", написаха баварците.