Тръмп: Съгласен съм Иран да играе на световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви тази вечер пред репортери, че е съгласен Иран да участва на световното първенство по футбол, което ще се проведе в Северна Америка през юни и юли, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коментарите идват, след като президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че Иран ще бъде представен на турнира и ще играе мачове в Съединените щати.

„Ако Джани го е казал, значи съм съгласен", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. „Знаете ли какво? Нека играят", допълни той.

Иран трябва да играе срещу Нова Зеландия на 15 юни и срещу Белгия на 21 юни в Лос Анджелис и срещу Египет в Сиатъл на 26 юни.