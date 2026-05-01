Триото на "Байерн" в атака вече със 100 гола

Хари Кейн и Майкъл Олисе Снимка: Ройтерс

Атомното трио на “Байерн” в атака - Хари Кейн (център), Луис Диас (ляво крило) и Майсъл Олисе (дясно крило) бе във вихъра и при загубата с 4:5 от ПСЖ в Париж в първи полуфинал от Шампионската лига.

Англичанинът, колумбиецът и французинът вкараха по едно едно попадение и така вече имат ообщо 100 гола за сезона във всички турнири. Съответно те са 54 (Кейн), 26 (Диас) и 20 (Олисе).

Далече зад тях е триото на “Реал” (Мадрид) Килиан Мбапе, Винисиус и Федерико Валверде с 69.

Ламин Ямал, Рафиня и Феран Торес от “Барселона” пък имат 62 попадения.

Четете още

Още от Футбол

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)