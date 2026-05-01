Майкъл Джексън пое “Бърнли”

Пълен адаш на покойната американска поп звезда Майкъл Джексън ще бъде мениджър на “Бърнли” до края на сезона във Висшата лига.

След като вече и на теория изпадна от елита на Англия, клубът реши да се раздели по взаимно съгласие със Скот Паркър.

Така в оставащите 4 кръга 52-годишният Майкъл Джексън ще води предпоследния “Бърнли”. Досега той бе наставник на тима до 23 г. Преди това англичанинът бе за кратко треньор на “Транмиър”.



Тази Джексън ще дебютира при гостуването на "Лийдс", който ще е без контузения Илия Груев.