Павел Дочев напуска 9-ия си отбор в Германия след края на сезона

Българският треньор Павел Дочев напуска "Улм" в края на сезона, независимо от крайното класиране в германската III лига. Това обяви председателят на борда на директорите Доминик Шверцел.

Математически "Улм" все още има шанс за оцеляване, но изоставането от спасителната зона е 8 точки при оставащи едва 3 мача, тъй че спасението е по-скоро илюзия.

За Дочев, който е рекордьор по брой мачове като треньор в III лига (385 срещи), "Улм" е 9-ият немски отбор в кариерата.

„Смятаме, че Павел свърши отлична работа тук, особено като се има предвид, че се присъедини към нас през зимата. Отборът и игровата система се развиха значително оттогава. За нас сега е от решаващо значение да направим следващата стъпка", заяви Шверцел.

В 21 шампионатни мача под ръководството на Дочев "Улм" записа 5 победи, 4 равенства и 12 загуби.

В Германия Дочев е водил още "Падерборн", "Рот-Вайс" (Ерфурт), "Зандхаузен", "Пройсен" (Мюнстер), "Ерцгебирге" (Ауе)," Ханза" (Росток), "Виктория" (Кьолн) и "Дуисбург".