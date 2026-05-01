Салах преговаря с "Фенербахче", иска 20 млн. евро заплата

Крилото на "Ливърпул" Мохамед Салах, може да продължи кариерата си в турския гранд "Фенербахче".

Според информация на A Spor представители на истанбулския клуб вече са провели две срещи с агента на 33-годишния египтянин.

Салах ще напусне "мърсисайдци" в края на настоящия сезон като свободен агент.

Той е поискал годишно възнаграждение в размер на 20 милиона евро от "фенерите".

Футболистът е изразил категорично желание да продължи да играе в Европа, което дава предимство на турския проект пред евентуални оферти от Саудитска Арабия.