Джани Инфантино ще се кандидатира за нов мандат като президент на ФИФА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джани Инфантино няма намерение да напуска поста президент на ФИФА. 56-годишният швейцарец оглавява Международната футболна федерация от 2016 г. насам и вече два пъти беше преизбиран на тази длъжност - през 2019 г. и 2023 г.

Той обяви, че ще се бори за победа на изборите и през 2027 г.

Инфантино вече има осигурена подкрепа от най-малко три от шестте футболни конфедерации, което го прави абсолютен фаворит.

Напълно възможно е той отново да се окаже единственият кандидат за поста, точно както се случи при предишните две избирателни кампании.