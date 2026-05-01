40-годишният Мануел Нойер се нави да преподпише с "Байерн"

40-годишният вратар на "Байерн" Мануел Нойер се е навил да удължи договора си за още един сезон, съобщава "Билд".

Според изданието агентът на Нойер Томас Крот е бил клубния офис в четвъртък, за да преговаря за бъдещето на клиента си.

По информация на източника капитанът на баварците е поискал да запази титулярното си място, но е съгласен да остава на пейката в някои мачове, за да се даде шанс за повече изява на неговия наследник Йонас Урбих. Остават да се уточнят и някои финансови детайли.

Нойер е част от "Байерн" от 2011 г., когато пристигна от "Шалке 04", за да се превърне в един от най-добрите вратари в света.

С баварците той спечели всичко, а с националния тим на Германия стана световен шампион през 2014-а в Бразилия.